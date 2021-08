Disney+ creşte, din nou, peste aşteptări In al treilea trimestru fiscal al anului, Disney+ a atras peste 12 milioane de clienti noi, asta chiar fara sa realizeze o extindere a disponibilitatii, ci doar din cele cateva piete in care era disponibil si pana acum. Serviciul de streaming al Disney are acum 116 milioane de abonati, asta in ciuda faptului ca investitorii se asteptau ca, in acest trimestru, sa se opreasca in jurul a 114,5 milioane de abonati. Si mai impresionanta este comparatia cu aceeasi perioada a anului trecut, cresterea in acest caz fiind de peste 100%. Noua performanta vine dupa un trimestru considerat slab, in comparatie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica a informat joi, 12 august, ca in primele șase luni ale acestui an consumul final de energie electrica a crescut Creșterea ar fi de 7% in comparație cu perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari cu 8,3% a consumului populatiei. "Consumul…

- Potrivit Aramco, rezultatele au fost sustinute de relaxarea restrictiilor pentru Covid-19 la nivel mondial, campaniile de vaccinare, masurile de stimulare si accelerarea activitatilor economice pe pietele majore. Profitul net al Aramco a urcat de la 24,62 miliarde de riali in urma cu un an la 95,47…

- Grupul Alphabet a avut un trimestru extrem de bun datorita creșterii segmentului cumparaturilor online, iar compania a depașit pragul de 1.800 de miliarde dolari capitalizare de piața. Profitul a depașit 18 miliarde dolari, iar veniturile au trecut de 61 miliarde dolari, creșterile fiind mult peste…

- Autoritatea a mai spus ca veniturile canalului in primele sase luni ale acestui an au crescut la aproximativ 3 miliarde de dolari, comparativ cu 2,76 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului trecut, in pofida incidentului legat de esuarea navei transportatoare de containere Ever Given, in luna…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020, pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii. In primele trei luni din 2020, deficitul inregistrat in…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020, pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate Agerpres de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele trei…

- Articolul arata ca averile a celor mai bogati 25 de americani au crescut, cumulat, cu 401 miliarde de dolari in perioada 2014-2018. In schimb, o gospodarie americana din clasa de mijloc a castigat in perioada respectiva circa 70.000 de dolari pe an si a platit taxe federale de 14%. Cuplurile incadrate…

- Fondul Proprietatea a obtinut un profit net de 701,4 milioane de lei in primul trimestru din acest an comparativ cu o pierdere de 1,95 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti. Societatea a raportat venituri nete din activitatea…