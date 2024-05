Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai cuminți: Doar 14 sancțiuni contravenționale și 2 permise de conducere reținute la Saveni dupa o acțiune a poliției Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Saveni, impreuna cu cei ai Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au acționat cu sprijinul jandarmilor la data de 9 mai 2024, in intervalul…

- Acțiune a polițiștilor și jandarmilor din Alba. Amenzi de peste 27.000 de lei și trei permise de conducere reținute, miercuri Acțiune a polițiștilor și jandarmilor din Alba. Amenzi de peste 27.000 de lei și trei permise de conducere reținute, miercuri In ultimele 24 de ore, polițiștii și jandarmii din…

- Nu mai puțin de 60.000 de amenzi au dat polițiștii in minivacanța de 1 Mai – Paște, pentru un total de 24,8 milioane de lei. Au fost cu 1.000 de infracțiuni mai puține decat in aceeași perioada a anului trecut. Au ramas fara permis mii de șoferi. Conform purtatorului de cuvant al Ministerului Afacerilor…

- Amenzi de peste 10.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 3 permise de conducere reținute Amenzi de peste 10.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 3 permise…

- Serviciile care elibereaza permise de conducere, pasapoarte, carti de identitate nu vor desfașura activitati la ghiseu in perioada 1 – 6 mai Ministerul Afacerilor Interne (MAI) reaminteste ca, luni si marti, serviciile publice comunitare care elibereaza permise de conducere, certificate de inmatriculare,…

- Politistii rutieri au constatat, in ultimele 24 de ore, peste 100 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, au retinut 870 de permise de conducere, dintre care 397 pentru viteza, 44 pentru alcool si 13 pentru droguri si au retras 375 de certificate de inmatriculare, potrivit unui comunicat…

- Eveniment Peste 30 de permise, reținute de polițiști in weekend / Doi șoferi au fost prinși cu viteza mai mare de 200 km/h aprilie 15, 2024 12:18 La acest sfarșit de saptamana, polițiștii teleormaneni au acționat la nivelul județului, in filtre rutiere, in scopul descurajarii și combaterii consumului…

- Acțiune comuna a polițiștilor și jandarmilor din Alba. Amenzi de peste 39.000 de lei și 4 permise de conducere reținute Joi, 29 februarie, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea…