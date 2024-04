19 permise de conducere reținute în ultimele 48 de ore la Botoșani. Peste 400 de sancțiuni aplicate de polițiști 19 permise de conducere reținute in ultimele 48 de ore la Botoșani. Peste 400 de sancțiuni aplicate de polițiști In ultimele 48 de ore, polițiștii botoșaneni au organizat 7 acțiuni punctuale, in cadrul planului BLOCADA, acționand in sistem integrat, impreuna cu jandarmii și au intervenit la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin apel la 112. Activitațile desfașurate au avut drept scop asigurarea climatului de ordine și siguranța publica, creșterea gradului de disciplina rutiera […] Citește 19 permise de conducere reținute in ultimele 48 de ore la Botoșani. Peste 400 de sancțiuni aplicate… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

