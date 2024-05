Universitatea Craiova a câștigat barajul cu U Cluj și va juca în Conference League Universitatea Craiova s-a impus greu, cu 5-4, in partida susținuta duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (15.487 spectatori), in fața formației U Cluj, contand pentru barajul de participare in preliminariile Conference League. In timpul regulamentar scorul a fost egal, 0-0, astfel ca s-a apelat la cele doua reprize suplimentare.Stiinta a reusit sa marcheze prin Lyes Houri, care a transformat perfect o lovitura de la 11 metri (‘120).Alb-albastrii au mai inscris o data prin Elvir Koljic, cu un sut de la 10 metri, dupa o actiune rapida pe stanga, dar VAR-ul a anulat reusita pe motiv de offside… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

