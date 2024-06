Stiri pe aceeasi tema

- Italia se confrunta cu primul val major de caldura din aceasta vara, in cadrul caruia un anticiclon de origine africana va face temperaturile sa depaseasca pragul de 40 de grade Celsius. Aceasta valoare termica este cu 10 grade Celsius peste media sezoniera, a anuntat meteorologul Antonio Sano, fondatorul…

- Grecia este una dintre destinațiile turistice preferate ale romanilor, dar este posibil ca multe obiective turistice de aici sa nu fie disponibile din cauza caniculei. Temperaturile au trecut deja de pragul de 40 de grade Celsius. Școli și obiective turistice, inchise din cauza caniculei Acropola din…

- Locuitorii din Cipru sufera din cauza unui val de caldura ce dureaza de mai multe zile, cu temperaturi diurne care au depasit cu mult pragul de 40 de grade Celsius, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- Temperaturile din sud-estul Europei au atins niveluri extreme de caldura, mai devreme decat in alti ani, informeaza DPA, citata de Agerpres. Biroul de meteorologie din Grecia a anunțat ca trei regiuni din tara au experimentat marti temperaturi de peste 39 grade Celsius, cea mai ridicata valoare inregistrata…

- Autoritațile pakistaneze au emis luni o avertizare serioasa pentru femeile insarcinate și persoanele in varsta, din cauza valului de caldura extrema care afecteaza țara. Temperaturile au atins valori record, de pana la 53 de grade Celsius. Valul de caldura sufocanta reprezinta un pericol semnificativ…

- Mii de persoane care au facut insolatie au fost tratate in spitalele din Pakistan vineri, in contextul in care temperaturile depașesc 50 de grade Celsius, au anuntat autoritatile din aceasta tara, informeaza DPA, citata de Agerpres si digi24.ro .

