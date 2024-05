Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna martie 2024, exporturile FOB au insumat 7,904 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,452 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,548 miliarde euro. Fata de luna martie 2023, exporturile din luna martie 2024 au scazut cu 9,8%, iar importurile au scazut cu 6,7%. In perioada 1.I-31.III…

- „Investitii de 4,5 miliarde euro in primul trimestru al anului 2024! Plus de 1,9 mld euro fata de 2023! Valoarea investitiilor publice realizate in primul trimestru al anului 2024 a crescut cu 70% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la 22,5 miliarde lei. Finantari europene de 2,9 miliarde…

- Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din Produsul Intern Brut dupa primele trei luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 35,88 miliarde de lei, fata de 28,99 miliarde de lei sau 1,67% din PIB dupa primele doua luni, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor."Executia bugetului…

- Consumul final de energie electrica in primele doua luni din 2024 a fost de 8,616 miliarde de kWh, cu 1,7% mai mare fata de perioada similara din 2023, in timp ce productia interna a insumat 2,971 milioane de tep, in scadere cu 23.000 tep (-0,8%), potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National…

- Banca a incheiat 2022 cu un profit net estimat, neauditat, de 446,8 milioane de lei, astfel ca, raportat la anul 2022, majorarea a fost de 15,4%. ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 515,8 milioane lei in anul 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat…

- „In luna ianuarie 2024, exporturile FOB au insumat 7,085 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,043 miliarde euro. Fata de luna ianuarie 2023, exporturile din luna ianuarie 2024 au scazut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 4,8%. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2024…

- Uniunea Europeana a inregistrat in 2023 un deficit al balantei comerciale in valoare de 291 miliarde de euro pe relatia cu China, mai mic cu 106 miliarde de euro (27%) comparativ cu 2022, arata datele publicate luni de Eurostat. In ultimul deceniu, deficitul balantei comerciale al UE pe relatia cu…

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022).”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…