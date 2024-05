Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie 2024, exporturile FOB au insumat 7904,1 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 10452,5 milioane euro, rezultand un deficit de 2548,4 milioane euro, potrivit INS. -Fata de luna martie 2023, exporturile din luna martie 2024 au scazut cu 9,8%, iar importurile au scazut cu 6,7%. -In…

- „Investitii de 4,5 miliarde euro in primul trimestru al anului 2024! Plus de 1,9 mld euro fata de 2023! Valoarea investitiilor publice realizate in primul trimestru al anului 2024 a crescut cu 70% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la 22,5 miliarde lei. Finantari europene de 2,9 miliarde…

- Valoarea importurilor și exporturilor de bunuri, in primul trimestru al anului, a ajuns la 10.170 miliarde de yuani, in creștere cu 5% fața de aceeași perioada a anului trecut, a anunțat, vineri, Administrația Generala a Vamilor din China. Exporturile de bunuri totalizeaza 5.740 miliarde de yuani…

- Exporturile Romaniei au scazut cu 0,1% in primele doua luni ale anului, la 15,042 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 1,2%, la 19,184 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Deficitul balantei comerciale…

- Deficitul bugetar, adica diferența intre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,67% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele doua luni ale anului, arata datele publicate de Ministerul Finanțelor. Spre comparație, in aceeași perioada a anului trecut, deficitul bugetar era de 1,07 % din…

- Depozitele la banci au crescut! Mai exact, depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in februarie 2024 cu 1,4% fata de luna anterioara, depasind nivelul de 582,655 miliarde lei, iar raportat la aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 11,6% (4,1%), informeaza Banca Nationala…

- „In luna ianuarie 2024, exporturile FOB au insumat 7,085 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,043 miliarde euro. Fata de luna ianuarie 2023, exporturile din luna ianuarie 2024 au scazut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 4,8%. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2024…

- Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3 miliarde de euro, dupa ce in 2022 fusese de -110,9 miliarde. Cea de-a treia economie din zona euro inregistrase un deficit comercial de 34 de miliarde de euro in 2022, din cauza cresterii preturilor la energie, insa…