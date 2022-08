Stiri pe aceeasi tema

- Disney+ a castigat in ultimul trimestru 14,5 de milioane de abonati, majoritatea din afara Statelor Unite. Serviciul de streaming are acum 152,1 de milioane de abonati. Celelalte doua servicii de streaming detinute de Disney, Hulu si ESPN+ au ajuns la 46,2 respectiv 22,8 de milioane de abonati. Asta…

- Warner Bros. Discovery a anuntat ca va combina serviciile de streaming Discovery+ si HBO Max intr-unul singur. Serviciul rezultat va fi lansat anul viitor in Statele Unite, dupa care va fi extins treptat pentru a ajunge si in alte regiuni. La fel ca in cazul lui HBO Max, exista planuri pentru doua versiuni…

- Platforma suedeza de streaming numara acum 188 de milioane de abonati la versiunea premium, dupa ce a crescut cu 14% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cu o crestere anuala de 19%, numarul celor care folosesc versiunea gratuita a serviciului a ajuns la 433 de milioane. Cresterea a depasit asteptarile…

- Industria de media și divertisment din Romania este estimata sa creasca cu 10% in acest an, comparativ cu 2021, la 3,4 miliarde euro, majoritatea segmentelor urmand sa inregistreze majorari, conform celei de-a 23-a ediții a raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026 (GEMO). Rata de…

- Co-directorul executiv de la Netflix, Ted Sarandos, a confirmat, in cadrul unui interviu acordat la Cannes Lions, faptul ca serviciul american de streaming vrea sa lanseze o versiune cu reclame. Este pentru prima oara cand viitorul abonament este confirmat fara echivoc de Netflix, pana acum sefii companiei…

- Site-ul și aplicația gigantului american de streaming Netflix sunt acum inaccesibile in Rusia. Platforma are 700.000 de abonați in aceasta țara. Platforma americana Netflix este acum inaccesibila in Rusia, a anunțat luni, 30 mai, gigantul californian de streaming, ultima companie occidentala care și-a…

- Elvetienii au aprobat duminica propunerile ca serviciile globale de streaming TV, precum Netflix, Amazon si Disney, sa investeasca o parte din veniturile generate in Elvetia in productii locale de continut, transmite Reuters preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…