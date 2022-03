Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la postul american de televiziune Sky News ca singura runda de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina purtata pana acum arata faptul ca țara condusa de Vladimir Putin dorește continuarea invadarii Ucrainei, ținand cont de modalitatea in care au avut…

- Rusia intampina probleme in invazia sa asupra Ucrainei, afirma un oficial militar NATO citat de CNN. El spune ca rușii sunt in urma programului și ca situația incepe sa le scape de sub control. „Rușii „au probleme. Sunt in criza de combustibil, se mișca mult prea incet, iar moralul este in mod evident…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, pe Facebook, potrivit Agerpres. „Ca urmare a intrebarilor aparute…

- "Condamnam cu fermitate atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusa și ne exprimam solidaritatea cu toți cetațenii din statul vecin.Aceasta incalcare a dreptului internațional reprezinta un precedent periculos pentru comunitatea internaționala și un risc pentru pacea de pe continentul nostru.Romania…

- Creșterea prezenței militare a SUA in Romania ramane o prioritate in baza relației dintre cele doua țari, stabilita prin acordurile la nivelul NATO. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca tensiunile ce implica direct Ucraina și Rusia vor accelera demersurile in plan militar. „Relația…

- Planurile președintelui rus Vladimir Putin au fost dezvaluite de cotidianul german BILD. Invazia rușilor pe teritoriul actual al Ucrainei ar avea loc in ianuarie sau februarie. Astfel, planurile lui Putin ar fi de a ocupa doua treimi din teritoriul Ucrainei, intr-un razboi in trei faze, iar Rusia ar…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si dpa, conform AGERPRES. Blinken va fi primit in cursul zilei de presedintele…

- Aliatii din NATO au avertizat din nou Rusia ca va suferi consecinte serioase daca va ataca Ucraina. Tarile occidentale se tem ca Moscova pregateste o interventie militara in Ucraina. Rusia si Belarus au declansat manevre comune la nord de Ucraina.