Este revolta in randul cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala „Nica Barbu Locusteanu” Leu. Acestea acuza managerul ca descurajeaza vaccinarea, dupa actiunile facute miercuri in cazul profesoarei de matematica. Cadrele didactice sustin ca a managerul a taiat si a scris cu rosu in condica si a dat afara de la ora pe una dintre profesoarele care au intrat la suplinire. Totodata, profesorii spun ca directorul le-a scris pe grupurile de whatsapp ca trebuie isi gaseasca suplinitori de specialitate. Cei mai multi profesori de la aceasta scoala sunt programati la vaccin, saptamana viitoare, marti,…