- Liderul Sindicatului Actorilor din Teatrul Național, Mihai Calin, susține ca actorii au dorit sa inițieze campania ”TNB pentru Ucraina”, dar directorul general interimar, Mircea Rusu, a refuzat sa aprobe aceasta campanie. Mai mult, Mircea Rusu i-a indemnat pe actori sa mearga la Cernauți pentru a…

- Pe fondul ostilitaților in desfașurare intre forțele ruse și ucrainene, cel mai puternic sistem de aparare aeriana al acesteia din urma, S-300, a facut primele victime. Informația aceasta a fost publicata in mai multe ziare internaționale. In urma unor informații, in 3 martie opt militari romani au…

- Ucraina: Cascada Niagara a fost iluminata in albastru și galben in semn de solidaritate. Atracția turistica, care se intinde pe granița dintre SUA și Canada, este unul dintre numeroasele repere din intreaga lume iluminate in culorile albastru și galben ale drapelului ucrainean ca o dovada de unitate…

- Florica Ichim, una dintre cele mai importante voci ale criticii de teatru, redactor-sef al revistei „Teatrul azi" si presedintele Fundatiei Culturale „Camil Petrescu", a murit la varsta de 83 de ani, a anuntat Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. "A fost si va ramane un reper pentru multe…

- Comunitatea Declic, in contextul crizei umanitare din Ucraina, cere prim ministrului Romaniei si membrilor cabinetului sai sa prezinte de urgenta planul de organizare pentru ajutorarea ucrainenilor care fug din calea razboiului. "Statul roman da dovada de o maxima lipsa de organizare si umanitate. La…

- Actorul Mircea Rusu a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca este noul director general al Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. Managerul a prezentat premierele si regizorii care vor monta aici in acest an, printre care Silviu Purcarete, Eugen Jebeleanu si Mihai Maniutiu, si a…

- Directorul general interimar al Teatrului National Bucuresti, Ioan Onisei s a stins din viata. Vestea a fost data de ministrul Culturii Lucian Romascanu care a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook. "Acum am primit o veste trista, una din prea multele care au venit din lumea culturii in ultima vreme...Ioan…

- Ioan Onisei, directorul general interimar al Teatrului Național București, funcție pe care o preluase dupa moartea lui Ion Caramitru, a murit, joi, la 68 de ani. Ioan Onisei a avut și activitate politica, fiind președinte al Consiliului Județean Neamț, a fost și parlamentar timp de doua legislaturi,…