Stiri pe aceeasi tema

- Asa-numitul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitaly Ignatiev, a anuntat intr-un interviu pentru presa rusa ca Transnistria urmareste obiectivul de a adera la Federatia Rusa, imediat ce va obtine independenta. Ignatiev a facut referire la necesitatea de a aplica rezultatele unui „referendum”, desfasurat…

- Peste 100 de nave asteapta sa intre pe bratul Sulina, ca sa ajunga in porturile de la Dunare de pe sectorul dintre Ucraina și Romania, pentru a fi incarcate cu cereale, anunța Agenția de presa Rador. In portul Constanta se lucreaza la capacitate extinsa, cu mii de tone de cereale ucrainene descarcate…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a murit dupa ce a fost impușcat in timp ce ținea un discurs electoral in orasul Nara din vestul țarii. Dupa atentat, el a fost transportat la spital in stare bgrava, dar medicii nu l-au mai putut salva. Agentia de presa Kyodo a relatat ca fostul premier a fost impușcat…

- O romanca de 40 de ani a fost descoperita la doar 600 metri de locul in care cu o zi inainte, a avut loc o tragedie similara, cand o femeie din Austria și-a pierdut viața. Ambele femei au fost ucise de rechini, conform Reuters. Agenția internaționala de presa scrie ca romanca avea 40 de ani […] The…

- Elena Udrea va ajunge in urmatoatele zile la Penitenciarul de femei Ploiești – Targșorul Nou, dupa ce va fi predata de bulgari autoritaților din Romania. Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat, sambata, condițiile pe care fostul ministru le va avea in inchisoare,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Flota rusa din Pacific a lansat o serie de exercitii, de o saptamana, la care participa peste 40 de nave si pana la 20 de avioane, au anuntat agentiile de presa rusesti, citand Ministerul Apararii, potrivit Reuters. Exercitiile, care vor avea loc in perioada 3-10 iunie, vor implica, printre altele,…

- Cerealele ucrainenilor sunt transportate din Herson, pe care rușii il ocupa acum, in Rusia, a declarat un oficial local pentru agentia de presa rusa TASS. TASS il citeaza pe Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militaro-civile impuse de ruși in Herson. „Avem spațiu pentru depozitare,…