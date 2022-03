Directorul medical al Spitalului Județean Brașov și-a dat demisia Directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov, dr. Catalin Mișarca și-a dat demisia din funcție, zilele trecute. Potrivit unor surse din spital, decizia ar fi fost luata pe fondul unor neințelegeri cu managerul instituției, dr. Calin Cobelschi. In urma reacției pro-demisionar a personalului, Cobelschi ar fi incercat sa il faca sa se razgandeasca, ba chiar i-ar fi spus ca nu ii aproba demisia, deși aceasta decizie este unilaterala… Pe de alta parte, aceleai surse susțin ca dr. Cobelschi ar dori sa o aduca pe postul ramas vacant pe dr. Ana-Dora Godri, medic epidemiolog, fost… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

