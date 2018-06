Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al companiei germane producatoare de automobile Audi, Rupert Stadler, a fost arestat, in legatura cu scandalul referitor la emisiile masinilor diesel, in care a fost implicata firma Volkswagen. Un purtator de cuvant al Audi a declarat ca Rupert Stadler trebuie sa beneficieze de prezumtia…

- Directorul general al constructorului auto de lux Audi a fost arestat luni in Germania, acesta fiind cel mai important oficial din grupul Volkswagen care a fost arestat din cauza scandalului manipularii emisiilor poluante, transmite Reuters. “Putem confirma ca Rupert Stadler ...

- Rupert Stadler, directorul general auto de lux Audi a fost arestat luni in Germania. El a devenit astfel cel mai important oficial din grupul Volkswagen care a fost arestat din cauza scandalului manipularii emisiilor poluante.

- Directorul executiv al constructorului auto german Audi, Rupert Stadler, a fost arestat, dupa o ancheta privind scandalul noxelor. Un purtator de cuvant al gigantului auto Volkswagen a confirmat ca Stadler a fost arestat luni. Oamenii legii din Germania afirma ca au cerut arestarea din cauza riscului…

- Directorul general al constructorului auto de lux Audi a fost arestat luni in Germania, acesta fiind cel mai important oficial din grupul Volkswagen care a fost arestat din cauza scandalului manipularii emisiilor poluante, transmite Reuters.Putem confirma ca Rupert Stadler a fost arestat in aceasta…

- Directorul general al Audi, Rupert Stadler a fost arestat la Munchen, in scandalul Dieselgate, fiind suspectat de frauda si de ascundere de probe. Reprezentantul companiei auto a negat acuzatiile.

- Șeful Audi a fost arestat in Germania in dosarul trucarii emisiilor diesel, informație confirmata oficial de Volkswagen. Procurorii susțin ca Rupert Stadler a fost reținut de teama ca acesta ar vrea sa ascunda dovezi in legatura cu scandalul Dieselgate.

- Volkswagen il va inlocui pe Matthias Mueller din pozitia de CEO al companiei, cu directorul de brand al companiei, Herbert Diess, intr-o mutare surpriza care zguduie managementul companiei, potrivit Bloomberg. Board-ul companiei va vota schimbarea la sfarsitul saptamanii, potrivit surselor…