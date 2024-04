Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca consumul de cannabis a fost legalizat recent in Germania, participanții la festivalul Oktoberfest din Munchen ar putea intampina o surpriza neplacuta: autoritațile din Bavaria au decis sa interzica țigarile cu marijuana in spațiile publice. Astfel, consumul de canabis ar putea fi restricționat…

- In ciuda legalizarii recente a canabisului in Germania, unii participanți la festivalul Oktoberfest din Munchen ar putea avea parte de o surpriza neplacuta: autoritațile din Bavaria au decis sa interzica țigarile cu marijuana in locurile publice.

- Copiii lui Harry Kane ar fi „bine" dupa ce au fost transportați de urgența la spital cu rani minore in urma unei coliziuni intre trei mașini in Germania. Accidentul a avut loc luni seara, in jurul orei locale 17.15, in Bavaria, in apropiere de Munchen, potrivit mediafax.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Florin Barbu , spune ca Romania este o țara suverana din punct de vedere agroalimentar, la acest moment, și da exemplu acele sectoare in care produce mai mult decat are nevoie. Ministrul Agriculturii recunoaște, insa, ca sunt și altele deficitare,…

- Thomas Tuchel, 50 de ani, se va desparți de Bayern cel mai tarziu la sfarșitul sezonului. Bavarezii au un favorit și acesta e Zinedine Zidane, 51 de ani, cu care ar fi pornit deja tratativele. Situația ramane incordata la Munchen. Doua infrangeri consecutive, 0-3 umilitor pe terenul liderului Bundesligii,…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a avertizat, sambata, intr-un discurs sustinut la Conferinta de securitate de la Munchen, ca tarile europene si alianta NATO trebuie sa se pregateasca pentru un conflict de zeci de ani cu Rusia.

- A fost haos miercuri in mai multe aeroporturi din Germania, dupa ce numeroși angajați de la sol ai companiei aeriene Lufthansa au intrat in greva. Sute de zboruri au fost anulate și aproximativ o suta de mii de oameni au fost nevoiți sa iși reprogrameze calatoriile. Aproape 90 la suta dintre zborurile…

- Vin vremuri grele in Europa: se reface Triunghiul Weimar, iar Germania a lansat deja invitația / Evenimentul inceputului de an in UEPresedintele Conferintei de Securitate de la Munchen, Christoph Heusgen, vrea sa-i aduca impreuna pe liderii Frantei, Germaniei si Poloniei, pe Emmanuel Macron, Olaf Scholz…