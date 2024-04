Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, saluta pachetul de ajutor din partea SUA in valoare de 61 miliarde de dolari, adoptat marti de Congres dupa indelungi tergiversari, dar avertizeaza, intr-un interviu pentru The Guardian, ca noile livrari militare catre Ucraina nu vor schimba imediat situatia…

- Fermierii cehi au aruncat joi balegar in fata cladirilor guvernamentale si au blocat strazile din Praga cu tractoarele, reluand solicitarile pentru mai mult sprijin din partea statului, reducerea birocratiei si oprirea importurilor ieftine in Uniunea Europeana, informeaza Reuters. In mai multe tari…

- Ucraina ar accepta alte restricții! Kievul este pregatit sa accepte noi restrictii cu privire la importurile de produse agricole ucrainene, pentru a calma o disputa politica cu Polonia, dar in paralel Uniunea Europeana trebuie sa interzica exporturile de produse agricole rusesti, care ajung in continuare…

- Ministrul ucrainean al Energiei, Herman Haluscenko, a exclus orice acord comercial care ar permite gazelor naturale rusesti sa continue sa treaca prin Ucraina, dupa ce actualul acord de tranzit va expira la finele acestui an.

- Fermierii din toata Europa, inclusiv din Romania, au ieșit la proteste, iar acum comisarul european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, a declarat, intr-un interviu video, pentru StartupCafe.ro, la Bruxelles, ca Guvernul Romaniei nu a oferit fermierilor noștri un volum mare de ajutoare de stat,…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat luni, dupa o reuniune a ministrilor de externe din UE, ca Budapesta nu va bloca cel de-al treisprezecelea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, pe care blocul european se pregateste sa-l aprobe inainte de implinirea a doi ani de la invazia pe scara…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, l-a asigurat pe omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba ca Beijingul "nu vinde arme letale" Rusiei, a anuntat duminica seara diplomatia chineza, informeaza AFP, conform Agerpres. China "continua sa insiste pentru negocieri de pace si nu pune gaz pe foc", i-a…

- UPDATE 20:00 Macron insista ca Ungaria „nu a primit un cadou” in schimbul ajutorului acordat UcraineiUngaria, care și-a ridicat veto-ul pentru a permite adoptarea unui ajutor de 50 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru Ucraina, „nu a primit un cadou” in schimb, a declarat joi președintele…