Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 s-ar putea incheia in Europa odata cu varianta Omicron, care ar putea infecta 60% dintre europeni pana in luna martie, a estimat, duminica, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) din Europa. „Este plauzibil ca regiunea sa se apropie de sfarsitul pandemiei”, a declarat…

- Pandemia de Covid-19 s-ar putea incheia in Europa odata cu varianta Omicron, care ar putea infecta 60% dintre europeni pana in luna martie, a estimat, duminica, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) din Europa. „Este plauzibil ca regiunea sa se apropie de sfarsitul pandemiei”, a declarat…

- Pandemia de Covid-19 s-ar putea incheia in Europa odata cu varianta Omicron, care ar putea infecta 60% dintre europeni pana in luna martie, a estimat, duminica, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) din Europa. "Este plauzibil ca regiunea sa se apropie de sfarsitul pandemiei”,…

- Pandemia de Covid-19 s-ar putea incheia in Europa odata cu varianta Omicron, care ar putea infecta 60% dintre europeni pana in luna martie, a estimat, duminica, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) din Europa. „Este plauzibil ca regiunea sa se apropie de sfarsitul pandemiei”,…

- Varianta Omicron, care ar putea infecta 60% dintre europeni pana in luna martie, ar putea incheia pandemia de COVID in Europa, a estimat, duminica, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) din Europa, Hans Kluge, informeaza News.ro , care citeaza AFP. „Este plauzibil ca regiunea sa se apropie…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, respinge descrierea variantei Omicron ca fiind una ”ușoara”, pe fondul unui ”tsunami de cazuri”, ce copleșește sistemele de sanatate din intreaga lume. Potrivit directorului general al OMS, de la inceputul…

- „Putem vedea o alta furtuna venind'', a avertizat reprezentantul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge.El a semnalat ca aceasta varianta foarte contagioasa a coronavirusului, ce s-a raspandit initial in orase mai ales prin activitati de socializare si la locul de munca,…

- Filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii indeamna marti, in contextul unei intensificari a epidemiei de Covid-19, la o mai buna protejare a copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 15 ani – cea mai afectata categorie de varsta in prezent, relateaza AFP, citat de News.ro. In vederea evitarii…