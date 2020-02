Stiri pe aceeasi tema

- Asistentele, brancardierii si anestezistul implicați in cazul femeii arse pe masa de operatie la Spitalul Floreasca vor fi primii audiati de procurori. Chirurgul Mircea Beuran a fost lasat ultimul pe...

- Familia lui Gheorghe Dinca are un trecut controversat. Mai exact, fiica acestuia, Daniela, pe care procurorii au audiat-o de cateva ori, in cazul Caracal. Autoritațile incearca și in prezent sa faca lumina in ancheta care a zguduit Romania, odata cu dispariția Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu.…

- A fi directorul unei unitati scolare nu e lucru usor si nici la indemana oricui. Iar asta, cu atat mai mult cu cat motivele pentru care poti fi eliberat din functie sunt multiple si extrem de variate. De pilda, directorul unui liceu constantean a fost eliberat din functie, printre alte motive, si pentru…