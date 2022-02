Proiectul de lege care transpune Directiva Europeana 2019/1023 in domeniul prevenției și restructurarii de business și care va schimba legea insolvenței in Romania aduce reglementari pre-insolvența utile companiilor, in special a IMM-urilor: avertizarea timpurie și acordul de restructurare. Proiectul se afla in comisiile de specialitate ale ministerelor pentru avizare, iar ulterior va fi transmis spre aprobare catre Guvern și Parlament. CITR, parte a Impetum Group, a fost consultantul expert in consorțiul selectat de Comisia Europeana pentru implementarea Directivei UE nr. 2019/1023 in domeniul…