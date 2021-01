Direcția de Asistență Socială a primăriei, sprijin pentru timișorenii care vor să se programeze pentru vaccinarea anti-COVID-19 Municipalitatea vine in sprijinul celor care doresc sa fie programați pentru inocularea cu vaccinul anti-COVID-19, dar nu pot sau nu mai vor sa-și bata capul cu platforma pusa la dispoziție de autoritațile centrale. Astfel, printr-un apel la call-center-ul Direcției de Asistența Sociala, timișorenii iși pot lasa datele și vor fi inscriși de catre funcționarii publici, […] Articolul Direcția de Asistența Sociala a primariei, sprijin pentru timișorenii care vor sa se programeze pentru vaccinarea anti-COVID-19 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

