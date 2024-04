Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi membri ai personalului diplomatic rus au fost expulzati din sediul NATO fiind suspectati de activitati de spionaj, a anuntat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-un interviu publicat vineri de tabloidul german Bild, citat de Reuters."Ne-am dat seama ca ei realizau…

- NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez Mark Rutte, desi apreciaza faptul ca presedintele…

- Președitntele Klaus Iohannis susține ca avut discuții constructive cu partenerii din NATO pe tema candidaturii sale și a subliniat ca „Decalogul” prezentat public privind viziunea sa referitoare la viitorul Alianței Nord-Atlantice a fost „bine primit”.

- Aderarea Suediei la NATO este un eveniment ”istoric” si demonstreaza ca presedintele rus Vladimir Putin a ”esuat” in tentativa sa de a slabi Alianta, a declarat luni secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, conform AFP. ”Atunci cand presedintele Putin si-a lansat invazia (in Ucraina) in urma…

- Statele Unite, dar și Marea Britanie l-au susținut, joi, 22 februarie, pe Mark Rutte pentru a deveni succesorul lui Jens Stoltenberg in funcția de secretar general al NATO, punandu-l pe premierul olandez intr-o poziție puternica pentru a ocupa acest post, relateaza Reuters.„Președintele Biden sprijina…