Stoltenberg: Personal diplomatic rus, suspectat de spionaj, expulzat din sediul NATO

- NATO trebuie sa fie capabila sa ofere asistenta "previzibila" pe termen lung Ucrainei in fata agresiunii ruse, a declarat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, relateaza AFP si Reuters.

- NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez Mark Rutte, desi apreciaza faptul ca presedintele…

- Ministrul adjunct de externe al Poloniei a declarat ca NATO ia in considerare posibilitatea de a dobori rachetele rusesti care se apropie prea mult de frontierele Aliantei Nord-Atlantice, la doua zile dupa ce Polonia a raportat o incalcare a spatiului sau aerian, scrie AFP, preluata de Agerpres. Duminica,…

- Marea Britanie il sustine pe premierul in exercitiu olandez Mark Rutte pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general al NATO, a anuntat joi Ministerul de Externe britanic, potrivit Reuters si AFP. Rutte, care este considerat favorit sa preia postul de secretar general al…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri ca este "profund intristat și tulburat" de moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnii. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat "profund intristat și tulburat" de informațiile privind moartea liderului opoziției…

- Optsprezece state membre ale NATO vor atinge in 2024 tinta alocarii a cel putin 2% din produsul intern brut (PIB) pentru aparare, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, transmit Reuters, AFP si DPA, scrie Agerpres. ''Ma astept ca in acest an 18 aliati…

- Germania nu este "suficient de mare" pentru a compensa diferența in cazul in care Statele Unite nu reușesc sa mai livreze armament Ucrainei, a declarat miercuri, 7 februarie, cancelarul Olaf Scholz, inaintea unei vizite la Washington, potrivit Reuters."Acesta este, cred, pericolul real cu care ne confruntam…

- Ministerul Apararii din Taiwan a declarat ca a detectat inca sase baloane chineze care au zburat peste Stramtoarea Taiwan duminica, dintre care unul a traversat insula, dupa ce mai multe baloane de acest fel au fost observate in ultima luna si jumatate, informeaza Reuters, citat de Agerpres.La inceputul…