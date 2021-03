Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București a plecat in capitala Ucrainei pentru a disputa amicalul cu Dinamo Kiev, formația pregatita de Mircea Lucescu, iar in lotul „cainilor roșii” se regasește și Catalin Hildan Jr, nepotul „Unicului Capitan” din Ștefan cel Mare. Dinamoviștii au plecat in aceasta dimineața spre Kiev, pentru…

- Mircea Lucescu, in varsta de 75 de ani, a fost intampinat cu un mesaj rasist de catre sustinatorii echipei Dinamo Kiev, pe care o antreneaza antrenorul roman, informeaza Gazeta Sporturilor . In partida dintre Dinamo Kiev si Villareal, din turul optimilor de finala din Europa League, scor 0-2, fanii…

- ​​Mircea Lucescu nu are parte de pace cu fanii nici la luni bune de zile de la preluarea lui Dinamo Kiev. Fanii alb albaștrilor au afișat un mesaj rasist la adresa antrenorului român în vârsta de 75 de ani. La meciul tur cu Villarreal (optimi Europa League), în tribune…

- Unai Emery este "un antrenor foarte bun", a declarat Mircea Lucescu, tehnicianul lui Dinamo Kiev, despre omologul sau de la Villarreal, inaintea meciului de joi dintre cele doua echipe din turul optimilor de finala ale Europa League, transmite EFE. "Emery este un antrenor foarte bun, care…

- Igor Surkis (62 de ani), patronul lui Dinamo Kiev, este de partea lui Mircea Lucescu (75 de ani) in disputa cu facțiunea dura a fanilor din capitala Ucrainei. Dinamo Kiev joaca joi, de la 19:55, turul optimii de finala din Europa League, contra spaniolilor de la Villarreal. Mircea Lucescu este contestat…

- Fanii lui Dinamo fac tot posibilul pentru a strA¢nge bani ca sAƒ plAƒteascAƒ restanE›ele financiare ale clubului, dar continuAƒ sAƒ aparAƒ datorii. Cea mai nouAƒ, cAƒtre Mihai Popescu. DinamoviE™tii au anunE›at preE›ul biletelor pentru amicalul de lux cu Dinamo Kiev, de pe 27 martie 2021, din capitala…

- Suporterii echipei de fotbal Dinamo Bucuresti au anuntat, joi, pe Facebook, perfectarea unui meci amical cu vicecampioana Ucrainei, Dinamo Kiev, formatia antrenata de Mircea Lucescu, fost jucator si antrenor al echipei din Soseaua Stefan cel Mare. ''Campania DDB pentru licenta…

- Dinamo București va infrunta cu Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani), intr-un amical de gala care va avea loc pe 27 martie, in Ucraina. Mircea Lucescu, membru de elita al programului socios DDB, le da o noua mana de ajutor fanilor-acționari de la Dinamo. „Il Luce” a ajutat la…