Din vară va fi pilotat un sistem digital de documentare a accidentelor rutiere Din vara va fi pilotat un sistem digital de documentare a accidentelor rutiere in cadrul sistemului informațional E-dosarul contravențional. Daca acum se fac masurari și datele se inscriu pe hirtie, iar procedura poate dura și o ora, datorita tehnologiilor informaționale documentarea accidentelor rutiere va lua mult mai puțin timp. Se vor face fotografii la fața locului și acestea vor fi incarc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din noaptea trecuta, pe teritoriul țarii s-au produs 4 accidente rutiere soldate cu 2 persoane decedate și 9 traumatizate, anunța Poliția. Poliția amintește ca in sezonul de iarna condițiile meteo sunt imprevizibile, de aceea recomanda conducatorilor auto sa…

- 2022 este anul care bate toate recordurile in privința numarului de decese inregistrate in urma accidentelor rutiere grave! Pana la data de 20 decembrie au avut loc 70 de evenimente rutiere care au avut consecințe grave, mult mai multe comparativ cu anul 2021. Anul trecut, numarul persoanelor decedate…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba recomanda tuturor conducatorilor auto sa respecte cu strictețe regulile de circulație, semnificația indicatoarelor, indrumarile agenților de circulație și sa-și echipeze in mod corespunzator autovehiculele. Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere, pe…

- In perioada sezonului ploios, nerespectarea regulilor de circulatie si neadaptarea conduitei la conditiile de trafic de catre unii conducatori auto pot reprezenta factori de risc care sa genereze o crestere a numarului de evenimente rutiere.

- IPJ Alba: Recomandari pentru șoferi, pentru prevenirea accidentelor rutiere in traficul pe condiții de ceața IPJ Alba: Recomandari pentru șoferi, pentru prevenirea accidentelor rutiere in traficul pe condiții de ceața Inspectoratul de Poliție Județean Alba recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule…

- Elevii de la CNLR care desfașoara cursurile dupa-masa, impreuna cu polițiști din cadrul IPJ BN s-au intalnit pentru a discuta despre importanța cunoașterii și respectarii regulilor de circulație. Mai apoi au organizat un moment de comemorare a victimelor accidentelor rutiere. O parte dintre elevii Colegiului…

- Regiunile din Romania se afla in topul locurilor cu cea mai ridicata rata a mortalitații in urma accidentelor rutiere, potrivit unui raport realizat de Eurostat pentru anul 2020. Muntenia are o rata de 99 de decese la un milion de locuitori, fiind regiunea romaneasca cu cel mai mare numar de morți in…

- Persoanele care au fost victime ale accidentelor rutiere sau rudele acestora pot primi daune pentru traumele suferite. Cum se acorda aceste despagubiri și cine le platește explica Dragoș Dublea, avocat in Baroul Iasi. Ascultați live ”Puls Juridic” in fiecare miercuri de la 12.40, http://www.radioiasi.ro/asculta-live/…