Din pasiune pentru satul românesc, doctoranda Diana Creangă dorește să crească economia rurală prin proiecte sustenabile O doctoranda a Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași, fosta USAMV) este implicata activ, de mai bine de cinci ani, in dezvoltarea rurala prin cercetare și elaborare de strategii necesare comunitaților locale. Din pasiune pentru satul romanesc, Diana Creanga și-a focalizat intreaga activitate pe studiul acestuia, ajungand sa-i dedice și studiile doctorale. Principala activitate pe care a desfașurat-o a fost scrierea strategiilor de dezvoltare locala din comunitați precum: comunele Sadova, Horodnic de Jos, Fratauții Vechi, Marginea din județul Suceava, comunele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

