Raed Arafat le dă vești bune românilor. Casele lor vor fi mult mai sigure, potrivit unui proiect Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca 10.000 de detectoare de fum si monoxid de carbon vor fi montate in casele romanilor in urmatoarele luni, iar ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca aceasta campanie este un bun pas inainte, dar a precizat ca nu va fi singurul, iar preventia inseamna pe langa informarea cetatenilor si mai multa exigenta din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Raed Arafat a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca in cadrul Saptamanii Protectiei Civile care debuteaza luni, vor avea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

