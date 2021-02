Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii a doua organizatii sindicale din industria feroviara picheteaza miercuri sediul Guvernului si sediile mai multor prefecturi din tara acuzand lipsa investitiilor in infrastructura feroviara, in material rulant, falimentarea CFR Marfa si amanarea Statutului personalului feroviar. ‘Federatia…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane și Federația Naționala a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL, organizații sindicale reprezentative din industria feroviara ce reprezinta peste 30.000 de angajați, vor picheta simultan maine, 17 februarie, in intervalul 12.30 – 13.30, sediul…

- Sustinatorii opozantului rus Alexei Navalnii, aflat la inchisoare, au apelat duminica la o noua forma de protest, dupa ce demonstratiile masive recente au dus la peste 11.000 de arestari, relateaza DPA. Sustinatorii au fost chemati sa aprinda lanterne, telefoane sau lumanari timp de 15 minute…

- Pensionari afiliati la trei mari organizatii participa miercuri la doua mitinguri, in Bucuresti, unul in fata Administratiei Prezidentiale, iar celalalt in fata sediului Guvernului, in semn de protest fata de faptul ca pensiile nu au fost majorate cu 40%. Actiunile de protest sunt organizate de Federatia…

- Un protest al sindicaliștilor de la Sanitas se desfașoara in aceste momente, in fața Prefecturii. „Respectați legile țarii!” sau „Nu ne umiliți…!” au fost cateva dintre mesajele scrise pe pancarte de oamenii nemulțumiți. Cateva zeci de persoane se afla acum in fața Prefecturii, fluturand steaguri ale…

- CFR SA și compania austriaca Porr Construct au semnat pe 4 decembrie 2020, contractul pentru ”modernizarea liniei CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulației feroviare pe podul CF peste râul Argeș, între Vidra și Comanaˮ,…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat un protest de amploare pentru ziua de duminica, 13 noiembrie, in Piata Marii Adunari Nationale. Maia Sandu a declarat ca oamenii vor cere demisia Parlamentului si a Guvernului, respectiv si organizarea alegerilor parlamentare anticipate.