Din judet: Accident cu o victima incarcerata Marti, 14 ianuarie, in jurul orei 21.45, pe DN 18, intre localitatile Viseu de Jos si Leordina a avut loc un accident rutier. In incident a fost implicat un autoturism, rezultand o victima incarcerata Conform informatii furnizate de ISU Maramures, aceasta este constienta. Vlad HERMAN The post Din judet: Accident cu o victima incarcerata appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

