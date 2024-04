Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in Gradiște pe strada Petru Rareș. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului a rezultat o victima, o femeie. La fața locului a sosit un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Femeia acuza dureri coloana vertebrala și…

- Un accident de circulație a avut loc la Zimand, in fața la Webasto. Din primele informații a avut loc o tamponare intre doua autoturisme și sunt 3 victime, conștiente și neincarcerate. La fața locului au sosit un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad și unul de la substația Santana. Drumul…

- Un accident de circulație a avut loc la Pecica. Din primele informații, a avut loc o tamponare intre un autoturism și un camion. In urma impactului a rezultat o victima. La fața locului a sosit o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad, substația Pecica. Vom reveni cu amanunte. UPDATE:…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp la Nadlac. Din primele informații este vorba despre un motociclist lovit de un camion. Motociclistul este in stare grava. La fața locului au sosit un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad și unul de la stația Pecica. Vom reveni…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in Gradiște. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, care s-au tamponat la intersecția strazilor Rașnov cu Rozelor. La fața locului a sosit o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Vom reveni cu amanunte. UPDATE:…

- Un accident de circulație a avut loc pe șoseaua Arad-Oradea, inainte de Șimand. In evenimentul rutier au fost implicate un microbuz și un autoturism. La fața locului au sosit mai multe echipaje de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad și de la stațiile Chișineu-Criș și Santana. Din primele informații…

- Un accident de circulație a avut loc la Baratca. In evenimentul rutier au fost implicate doua camioane care s-au tamponat. Din primele informații exista o victima, unul dintre șoferi. La fața locului a sosit un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad, substația Lipova. UPDATE: Victima, un…