- O fata din Marea Britanie a caștigat in urma unei proceduri judiciare o compensație de 39 milioane de lire sterline (peste 44 milioane de euro), dupa ce medicii i-au amputat toate membrele in urma unui diagnostic eronat pus in spital.

- Cauza penala in privința a doi medici de la spitalul raional Ungheni a fost trimisa in judecata, aceștia fiind invinuiți de neglijența a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale, ceea ce a dus la o vatamare corporala grava a unui pacient minor.

- Singuri, batrani, bolnavi si infometati. Aceasta este soarta multor persoane in varsta care trebuie sa indure singuri greutatile vietii. Mai ales pe timpul iernii cand ar avea nevoie de sprijinul unor persoane pentru a le pune lemne in soba. Din pacate, unii dintre ei mor in conditii greu de imaginat,…

- Republica Moldova suporta pierderi zilnice de milioane de lei din cauza avariei de la Termoelectrica, intrucit deficitul de energie electrica impune achiziții de pe piața externa la un preț de 5 ori mai mare. O spune președintele Platformei DA, Dinu Plingau, dupa ce formațiunea a depus un denunț la…

- Tuturor ne place sa bem lapte, de multe ori il consumam simplu, sau in diferite alte preparate. Dar, și nu de puține ori din pacate, apare o problema, care netratata la timp poate da mari probleme. Este și cazul uluitor al baiețelului care s-a albit in ultimul an. Medicii au fost șocați sa afle ca […]…

- Potrivit , ELCEN a facut demersuri in instanta pentru recuperarea unor datorii de 535 milioane lei de la Termoenergetica, aferente lunilor de consum martie – mai 2022, si a obtinut ordonante de plata care reprezinta titluri executorii. Astfel, ELCEN poate bloca oricand conturile Termoenergetica ceea…

- Te-ai intrebat vreodata de ce simți mainile și picioarele reci in anotimpul ploios? Ei bine, totul pornește de la circulația sangelui in organism. Ce se intampla daca extremitațile se incalzesc foarte greu și pe timp de vara. Cu ce probleme de sanatate te-ai putea confrunta. Motivul pentru care ai mainile…