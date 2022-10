Stiri pe aceeasi tema

- Politistii ieseni au dat in urmarire in data de 14 octombrie un minor, de 15 ani care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.Potrivit IPJ Iasi la data de 12 octombrie a.c., politistii Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea au fost sesizati cu privire la faptul ca, minorul in varsta de 15 ani a plecat…

- Unul dintre cei mai tineri președinți de federație din Romania, Alexandru Micu, șeful yachtingului romanesc, este și vicepreședintele Federației Europene de profil, dar și antrenor și lector universitar. Aflat la al doilea mandat in fruntea Federației Romane de Yachting, Alexandru Micu (40 de ani) și-a…

- Andrei Mihai Tanase are 19 ani, este din Constanța și a terminat primul an de studenție la Facultatea de Drept, la Universitatea București. Andrei a vorbit pentru G4Media, in cadrul proiectului ENTR, despre cum s-a scumpit viața lui in ultimul an și ce compromisuri trebuie sa faca pentru a economisi…

- Exporturile Moldovei catre țarile UE in 2021 s-au ridicat la 1,9 miliarde dolari americani, demonstrind o creștere constanta și progresiva. Aceasta confirma faptul ca Uniunea Europeana este un „partener economic stabil și previzibil” pentru Republica Moldova. Ideea a fost subliniata de participanții…

- Inspectorii vamali au retinut 162 masinute electrice pentru copii susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala asupra marcilor „BMW“, „Mercedes”, „Range Rover”, „Lexus(Toyota)” si „Can-Am(Bombardier)”, anunta Autoritatea Vamala. Marfurile proveneau din China ai erau destinate…

- Nicolai Tand s-a angajat in televiziune dupa ce și-a inchis unul din restaurante. Devenit unul dintre cei mai cunoscuți bucatari din Romania, faima nu a fost de ajuns sa-și salveze afacerea caci a avut de suferit, ca toți cei din HoReCa din cauza restricțiilor. Devenit vedeta de la ”Super Neatza cu…

- CRBL și familia sa au revenit in Romania, dupa ce in ultimii șase ani au locuit in Spania. Cantarețul și familia au hotarat sa se reintoarca in țara natala dupa ce au facut o ședința de familie. „Azi-noapte am stat și am facut ședința de familie și azi-dimineața am luat... The post CRBL și familia au…

