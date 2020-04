Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT Timișoara a anunțat astazi ca a liderul interlop Lucian Boncu și inca o persoana sunt urmariți penal pentru constituire a unui grup infracțional organizat, incercarea de a determina savarșirea unei infracțiuni de omor și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Ținta lui Lucian Boncu…

- Justitia din Pakistan a anulat pedeapsa cu moartea pronuntata in 2002 impotriva extremistului britanic condamnat pentru rapirea si asasinarea ziaristului american Daniel Pearl, informeaza joi Reuters si AFP. Pedeapsa lui Omar Sheikh, pe numele real Ahmed Saeed Sheikh, a fost comutata in sapte ani de…

- Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, 85 la București, 19 la Iași, 7 la Craiova, 11…

- La nivelul judetului Timis, in acest moment se afla in carantina instituționalizata 122 persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Alte 1.379 persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala.…

- Sorin Barca, unul din cei mai cunoscuți maeștri de sunet din Timișoara implinește astazi 61 de ani, ocazie cu care redacția Pressalert alaturi de melomani ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Cunoscut ca și inginer de sunet (sunetist, mai popular), in spatele mixerului, ca DJ și ca profesor de cursuri…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș face, in aceasta dupa amiaza, ancheta epidemiologica la Liceul de Industrie Alimentara din Timișoara unde este elev adolescentul de 16 ani care, astazi, a fost depistat pozitiv la coronavirus. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, acesta este coleg cu alți 20 de adolescenți…

- Severin va fi audiat ca suspect in dosarul de constituire de grup infracțional organizat in care și Codrin Ștefanescu are aceeași calitate, au declarat surse judiciare pentru G4Media. DIICOT a anunțat, vineri, ca a inceput urmarirea penala impotriva a 16 persoane, acuzate intre altele de savarșirea…

- Primul talk show online din Timișoara, PRESSALERT LIVE, revine cu un nou sezon, dupa o pauza de mai bine de un an. ”Este un nou inceput pentru acest proiect de suflet. In toata aceasta perioada, am fost intrebat de ce nu mai facem emisiuni, daca ne-a blocat cineva. A fost doar o decizie editoriala.…