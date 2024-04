DIICOT Timişoara continuă operaţiunea împotriva mafiei deşeurilor. Unde au descins astăzi anchetatorii DIICOT Timisoara a continuat astazi operatiunea impotriva mafiei deseurilor. Anchetatorii au descins in sapte locatii din judetul Arad. E o noua etapa in dosarul care a vizat introducerea ilegala in țara a aproape 50 de tone de deșeuri, in urma caruau fost reținute șapte persoane la finele anului trecut. „In urma activitaților desfașurate la data de […] Articolul DIICOT Timisoara continua operatiunea impotriva mafiei deseurilor. Unde au descins astazi anchetatorii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

