Digitalul va ridica piata de media si divertisment din Romania pana la 3,7 miliarde de dolari in urmatorii 5 ani

- Piața de media și divertisment din Romania ar putea inregistra un ritm mediu anual de creștere de 7,4%, ajungand la venituri totale de 3,7 miliarde de dolari in 2022, arata raportul PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (GEMO).

- Industria globala de media si divertisment va obtine, pana in 2022, venituri globale de 2.400 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3%, de la 1.900 de miliarde de dolari, cat se consemnase in 2017, reiese din raportul PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (GEMO), publicat marti.…

- Apple a inchis in crestere sesiunea bursiera de joi de la New York ajungand la 1.001,7 miliarde de dolari devenind astfel prima companie privata din lume care a depașit, in termeni de capitalizare bursiera, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit AFP. Dow Jones a cotinuat sa scada (-0,03%),…

- Google a primit o amenda istorica saptamana trecuta, compania fiind nevoita sa plateasca 5 miliarde de dolari catre Uniunea Europeana. Cu toate acestea, Alphabet, numele sub care sunt gazduite toate operatiunile Google, a inregistrat un profit substantial in trimestrul al doilea din 2018. Se pare ca…

- Romania a avut cea mai mare rata de crestere din lume a cheltuielilor militare in intervalul 2016-2017, se arata in datele unui raport conceput de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). "Rata cresterii, de aproximativ 50%, a insumat patru miliarde de dolari (3,41 miliarde de euro)…

- In Romania, cu toate ca s-au inregistrat progrese importante in ultimii ani, politicile privind asistenta medicala si farmaceutica se lupta sa echilibreze in mod eficient accesul, cheltuielile si eficienta costurilor - este una dintre concluziile studiului "Optiunile pentru finantarea asistentei medicale…