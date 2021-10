Diferențele dintre o persoana vaccinată și una nevaccinată a Departamentul de Sanatate Publica din Wisconsin, SUA, a publicat un grafic care arata clar diferența dintre o persoana vaccinata și una nevaccinata in fața bolii COVID-19. In cazul unei persoane vaccinate, este vorba despre 513,3 cazuri de imbolnavire, 13,8 spitalizari și 1,3 decese la 100.000 de oameni, in vreme ce in cazul persoanelor nevaccinate situația arata cifre mult mai mari: 2.351,2 cazuri de imbolnavire cu COVID, 122 de spitalizari și 24,5 decese la 100.000 de persoane. Persoanele vaccinate prezinta un risc de 10 ori mai mic de spitalizare și o probabilitate de 11 ori mai mica sa moara… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

