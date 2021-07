Stiri pe aceeasi tema

- Calatoriile internaționale au jucat un rol major in declanșarea celui de-al doilea val de coronavirus in Europa, vara trecuta. Mai mult de jumatate din tulpinile care s-au raspandit pe „Batranul continent” au fost introduse dupa 15 iunie, arata un studiu recent, citat de The Brussels Times . Majoritatea…

- Romania are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeana, la servicii și produse de consum, potrivit celor mai recente date disponibile, aferente anului 2020, publicate, marți, de Biroul european de statistica Eurostat , potrivit startupcafe. Conform statisticii europene, in Romania nivelul general…

- Un sondaj publicat joi arata ca 50% dintre europeni nu sunt mulțumiți de masurile luate de UE pentru combaterea pandemiei de coronavirus, in timp ce 48% sunt mulțumiți, informeaza Politico . Cei mai nemulțumiți sunt germanii (60%), ei fiind urmați de francezi (60%) și greci (58%). In schimb, danezii…

- Romania nu este ultima tara care va trimite Planul National de Redresare si Rezilienta la Bruxelles, iar alte state care nu au trimis inca documentul sunt Bulgaria, Malta, Finlanda, Suedia, Irlanda, Cehia, Olanda, Estonia, potrivit ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.…

- Fortele Navale Romane preiau presedintia Forumului Comandantilor Marinelor Militare Europene, iar urmatoarea reuniune a acestui organism va avea loc anul viitor la Bucuresti. Seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, a participat, miercuri si joi, la Forumul sefilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta (CNSU) a adoptat miercuri noua „lista galbena” cu țarile cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din aceste zone fiind nevoiți sa intre in carantina la domiciliu/ locatia declarata pentru o perioada de 14 zile. Pe lista actualizata se regasesc in continuare…