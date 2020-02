Stiri pe aceeasi tema

- Recomandarile din aceasta saptamana conțin o piesa de teatru despre o lume utopica condusa de romi, o carte a scriitoarei contemporane Rachel Cusk și un film al regizorului Michael Haneke. TEATRU: “Romacen”, regia Tina Turnheim, Teatrul Sfantu Gheorghe. O posibila lume a viitoruluiScena din spectacolul…

- Mihaela Petrescu, mama Lorei, a incetat din viața. In urma cu 5 ani, femeia a fost diagnosticata cu cancer la san. Lora a sperat pana in ultima clipa ca mama ei se va face bine și a incercat ani de zile sa o salveze, cu numeroase tratamente in țara, dar și in afara. Lora și mama ei, doamna Mihaela Sfașiata…

- Un individ și-a atacat rivalul in dragoste cu o sabie, in Iași, iar de furia lui nu a scapat nici fosta lui iubita. Recidivistul a intrat vineri noapte in casa peste ei și a dat cu sabia in stanga și-n dreapta. Barbatul care i-a luat locul in casa fostei iubite s-a ales cu taieturi la cap, arata Ziarul…

- Gripa, una dintre cele mai intalnite afecțiuni in sezonul rece, este boala respiratorie care infecteaza și afecteaza funcționarea normala a nasului, gatului și plamanilor. Are simptome ce pot fi ușor confundate cu o raceala comuna, tocmai din acest motiv iți spunem simptome gripa, cum se manifesta,…

- Citeam, in august, pe pagina ta de Facebook, o confesiune dureroasa, desprinsa parca din filme, din care reiesea ca ai fost tradata si ai ales sa pleci. Ce s-a intamplat, atunci, de fapt? Adevaratele dureri sunt cele pe care le duci in tacere si in legatura cu care nu vrei sa fii nici compatimit…

- Grigore Popescu, un absolvent al Liceului Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, a murit dupa ce a fost snopit in bataie pe strada. Barbatul de 41 de ani a venit din Italia pentru a petrece Craciunul impreuna cu familia. Inainte de sarbatori, a fost batut cu salbaticie pe o strada din Craiova de…

- Desi toata lumea a aratat cu degetul spre pacient, ca pacientul e de vina ca i-a obisnuit pe medici cu „atentiile“ si multumirile anticipate in plicuri din ce in ce mai consistente, ministrul Costache spune ca nu pacientii trebuie invinovatiti pentru acest fenomen care, e-adevarat, s-a mai…

- Un piercing Daith sau cum se mai spune la noi piercing de helix sau cercel in helix este un piercing al urechii care trece prin pliul cartilajului cel mai interior al urechii, helixul. Piercingul este de obicei efectuat cu un ac drept. E cea mai noua moda, cumva toata lumea pare absorbita de piercingul…