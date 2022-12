Stiri pe aceeasi tema

- Un album cu fotografii de la Marea Unire a fost expus la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Piesa de patrimoniu poarta și semnatura lui Vasile Goldis, unul dintre artizanii Marii Uniri, si emblema atelierului lui Samoila Marza, fotograful care a realizat fotografiile in 1918, la

- Olly Murs a lansat single-ul “I Hate When You’re Drunk”. Este una dintre piesele remarcabile de pe viitorul sau album „Marry Me”, lansat pe 2 decembrie. Melodia a fost scrisa de Olly, David Stewart și Jessica Agombar, produsa de David Stewart și mixata de Ash Howes. Piesa este un pop imn si o vom canta…

- „Bonjour Madame” este primul single de pe viitorul album al formației de rock și alternative Alternosfera. Piesa se va lansa vineri, 25 noiembrie 2022, prilej cu care trupa se va intalni cu fanii din București pentru un concert de club, in Quantic.

- Spectacolul „Alegerea”, ce are la baza piesa intr-un act scrisa in 1960, la Versoix, de catre Majestațile Lor Regele Mihai I și Regina Ana, va avea premiera absoluta vineri, la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova.

- Deși se cunosc de foarte mult timp, iar prietenia lor este construita de-a lungul a mulți ani, “Pump It Up” este prima piesa lansata impreuna de cele doua artiste. Atat Olivia Addams, cat și Holy Molly, se bucura de un succes real atat pe plan national, cat și international, piesele lor reușind performanțe…

- THY VEILS, unul dintre cele mai prolifice grupuri de muzica electronica din Romania, a lansat un nou single extras de pe viitorul album „Next Forever”. Piesa „Influx” marcheaza noi dimensiuni de influența compoziționala conturate in jurul unor genuri precum synthwave, pop sau funk.Spotify: https://open.spotify.com/track/5vVCutF3bZadRqVawCpT1l…

- GUCCI HOV revine cu o noua piesa alaturi de ASPROIU. Piesa se numește TOKYO și imbina influente trap și r&b. Interviu GUCCI HOV Ce te-a facut sa vrei sa te apuci de muzica? GUCCI HOV: Am fost la un prieten acasa ce avea un studio mi-a placut ideea si am vrut sa incerc sa cant. Am facut o piesa ce…