Dicționar onomastic: Morozan Numele Morozan are la baza cuvântul rusesc moroz &"ger&", &"înghet&", de la care, la rusi, a aparut numele de persoana Moroz, atestat documentar de la mijlocul sec. al XIV-lea, dând nastere dinastiei de boieri Morozovii (Морозовы) (Веселовский, 203). Numele Moroz a patruns si la boierii din Moldova. La 1468, în documentele lui Stefan cel Mare, este atestat Moroz, fiul lui Stanciu, pârcalab de Cetatea Alba (Gonta, 472). De la Moroz, cu sufixul augmentativ -an, s-a format prenumele Morozan (scris si Moruzan). Numele Morozan ca si Bratan, Dumitran,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

