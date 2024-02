Când va fi operațional Registrul Național de Cancer? Anunțu ministrului Rafila "Legislatia a fost adoptata pentru realizarea Registrului National de Cancer. Sa nu va inchipuiti ca este un caiet in care cineva incepe sa scrie. Trebuie sa intre date din diverse sisteme, din diverse unitati medicale, unde cancerul este diagnosticat. Setul de date care trebuie introduse este standardizat, in momentul de fata", a spus Rafila, joi, la Parlament.Potrivit ministrului, specialisti au finalizat un set de documente tehnice care sa stea la baza achizitiei publice pentru realizarea acestei platforme informatice."Cred ca acest Registru de cancer va fi operational pana la sfarsitul acestui… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, in evidente se afla 8.000 de persoane cu boli rare, dar se estimeaza ca numarul acestora ar fi mult mai mare. Institutul National de Sanatate Publica, in colaborare cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si cu asociatiile pacientilor cu boli rare, are in plan dezvoltarea…

- Institutul National de Sanatate Publica, in colaborare cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si cu asociatiile pacientilor cu boli rare, are in plan dezvoltarea Registrului National al Bolilor Rare, in acord cu recomandarile Consiliului Uniunii Europene privind actiunea in acest domeniu,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, la Slobozia, ca este nevoie de 2.000 de ambulante noi in tara, la statiile judetene, parcul auto fiind imbatranit, informeaza AGERPRES . „Speram, cu toate ca nu este, cel putin deocamdata, in gradina Ministerului Sanatatii achizitia de ambulante…

- Ministrul Sanatații a precizat, miercuri, ca la nivel național avem nevoie de 2.000 de ambulanțe noi, pentru ca ”sa putem sa completam parcul auto care este depasit, imbatranit”. „Speram, cu toate ca nu este, cel putin deocamdata, in gradina Ministerului Sanatatii achizitia de ambulante noi, sa putem…

- Presedinta Colegiului Farmacistilor din Bucuresti, Simona Negres, a afirmat ca ordinul Ministerului Sanatatii referitor la eliberarea antibioticelor din farmacii nu doar ca nu va stopa rezistenta la antimicrobiene, dar ar trebui retras integral si rediscutat dupa o consultare cu toti profesionistii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni seara, ca au fost finalizate noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor din sistem si a adaugat ca spera ca in cel mai scurt timp Guvernul sa le aprobe, incat pana la sfarsitul lunii februarie acestea sa poata sa fie ocupate, potrivit news.ro.“Am…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba” va fuziona cu Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile. Un proiect in acest sens a fost aprobat, astazi, de Guvern, la inițiativa Ministerului Sanatații. Asta chiar daca mai mulți medici și-a exprimat dezacordul fața de aceasta decizie, organizind…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca sindicalistii din Educatie, cu care a avut o intalnire, au inteles care este marja in care trebuie sa se incadreze cu majorarile salariale in anul 2024, iar propunerea este 13% in ianuarie si 7% in iunie. ”Este o oferta cat se poate de respectuoasa”,…