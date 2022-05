Stiri pe aceeasi tema

- „Ai o opinie personala?” este intrebat un cetatean sovietic de catre un reporter care voia sa stie ce parerea are tovarasul Ivan despre perestroika lui Gorbaciov. Da – raspune Ivan Ivanovici – am o opinie personala, dar nu sunt de cord cu ea.” Pana la „operatiunea speciala” a lui Putin credeam ca este…

- Istoricul Gheorghe Onisoru, primul presedinte al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii 2000ndash;2006 , a lansat ieri volumul "Stalin si poporul rus... Democratie si dictatura in Romania contemporanaldquo; Institutul National pentru Studiul Totalitarismului al Academiei…

- Romania a fost prima țara comunista care a stabilit relații diplomatice și comerciale cu Spania (1967) și Germania de Vest (1968). Dar sa nu idealizam lucrurile. Romania, mai ales dupa 1980, avea producție, dar nu avea produse. Ceaușescu a inceput printr-o mare deschidere mondiala și pe urma s-a autoizolat…

- Constatam cu ingrijorare ca, intr-o perioada de criza profunda la nivel mondial, in care intreaga lume privește cu spaima spre acest nou asalt al dictaturii asupra lumii libere, in loc sa intareasca sistemul democratic, politicienii noștri emit legi care pun din nou in pericol inseși fundamentele unei…

- Comunitați intregi de romani locuiesc in Ucraina, la granița. Aceștia ar vrea sa-și recaștige cetațenia romana, dar procesul e unul greoi. Robert Sighiartau a venit cu o modificare legislativa care sa-i ajute in acest sens. „In urma cu 2 saptamani am vizitat in Ucraina comunitațile romanești. (…) Una…

- Am studiat cu interes proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securitații și apararii naționale in forma avizata, cum spune draftul. Sigur ca o asemenea lege este necesara ținand cont de faptul ca un numar de doua – trei milioane de romani, in special barbați,…

- Pastrandu-ne calmul și nefacand speculații, caci cauzele accidentelor aviatice de miercuri nu sunt clarificate, sa observam ca nu doar Pumele sunt supraviețuitoare ale comunismului, ci și obiceiul de a face tot mai mulți generali. Cand aud de un avion MiG care inca zboara pentru armata romana, ma gandesc…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat luni seara, ca se va disocia de orice membru AUR care va continua sa emita simpatii comuniste sau naziste. Intrebat in emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 daca va accepta in continuare declarații favorabile nazismului, Simion a spus ca cei care au dat astfel…