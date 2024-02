Dictatura pigmeilor Șocul anunțului privind comasarea alegerilor trebuie cautat in spatele cuvintelor rosite de cei doi lideri și are legatura cu modul in care Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au ințeles sa poarte aceste negocieri. De capul lor, pe repede inainte, cu o consultare doar formala a colegilor din teritoriu, al caror punct de vedere n-a contat […] The post Dictatura pigmeilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- Mircea Geoana continua sa fie ambiguu in ce privește candidatura sa pentru alegerile prezidențiale din acest an. Secretarul general adjunct al NATO , Mircea Geoana, a evitat din nou sa se pronunțe clar cu privire la o posibila candidatura la alegerile prezidențiale din Romania. „Pot sa spun doar ca,…

- Sindicalistii SANITAS din Constanta au transmis vineri, 29 decembrie, un mesaj guvernantilor prin care solicita deblocarea posturilor din sistemul sanitar, afirmand, printre altele, ca o asistenta care trebuie sa ingrijeasca zeci de pacienti nu poate asigura singura un act medical de calitate.„Domnilor…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Romania are nevoie de stabilitate politica, el punctand ca, in acest sens, impreuna cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca, au gasit capacitatea de a depasi orgoliile si spera ca exemplul lor sa fie urmat si de

- Legea evaziunii fiscale va fi modificata, conform unui proiect depus de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca la Senat. Proiectul mai prevede și faptul ca DNA va avea noi competențe, dar ramane de vazut, in acest context, daca va mai avea timp sa verifice cazurile de corupție.

- Nicolae Ciuca, președintele PNL și al Senatului, comenteaza conflictul izbucnit intre premierul Marcel Ciolacu și ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru. Liderul liberal critica purtarea acestui conflict in mod public, invocand o patare a imaginei externe a Romaniei.„Indiferent de situație…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata printr-o parada militara la București. Evenimentul este așteptat de mii de bucureșteni in fiecare an. Peste 2500 de militari și angajați din MApN, MAI, SRI, STS și Administrația Naționala vor defila pe sub Arcul de Triumf. La ora 9.00 va avea loc o ceremonie militara…

- COMUNICAT DE PRESA AUR - AUR solicita coaliției PSD-PNL retragerea sprijinului pentru Alfred Simonis Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) ii solicita președintelui PSD, prim-ministrul Marcel Ciolacu, și președintelui PNL, Nicolae Ciuca, retragerea sprijinului politic pentru deputatul Alfred Simonis,…