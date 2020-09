Stiri pe aceeasi tema

- Diana Rigg, in varsta de 82 de ani, reputata actrita de teatru, dar si de televiziune, cunoscuta pentru rolurile din serialele „The Avengers” si „Game of Thrones”, a murit joi, in casa ei din Anglia, informeaza Variety. Cu o cariera neintrerupta in teatru, cunoscuta pentru rolurile din productii…

- Doliu in lumea filmului: Celebra actrița din Game of Thrones a murit! Fanii sunt in stare de șoc Actrița Diana Rigg, cunoscuta pentru rolul sau din seria Game of Thrones, a murit la varsta de 82 de ani. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Anunțul care i-a intristat pe fani a fost fpcut chiar de…

- „A murit linistita, devreme, in aceasta dimineata. Era acasa cu familia ei care a cerut sa-i fie respectata intimitatea in acest moment dificil", a transmis agentul ei, potrivit BBC NEWS. Dame Diana Rigg este, de asemenea, cunoscuta si pentru rolul lui Tracy, singura femeie care a devenit doamna James…

- Dame Diana Rigg, actrita care a interpretat roluri precum Emma Peel in seria The Avengers si Olenna Tyrell din Game of Thrones, a murit la varsta de 82 de ani. Diana Rigg a murit la 82 de ani, dupa o cariera impresionanta in care a castigat premiile Bafta, Emmy sau Tony. Actrita a murit acasa, Articolul…

- Actrita britanica Diana Rigg, care a cunoscut celebritatea datorita rolului din serialul TV cult din anii '60 ''The Avengers'' si a facut parte din distributia seriei ''Game of Thrones'', a murit la varsta de 82 de ani, relateaza joi BBC, citat de Reuters.…

- Diana Rigg, cunoscuta pentru rolul Olennei Tyrell din Game of Thrones, a murit astazi la varsta de 82 de ani. Cauzele nu sunt cunoscute, familia precizand doar ca are nevoie de discreție din partea presei americane. In cazul in care nu mai știți ce rol a interpretat Diana Rigg in Game of Thrones, am…

- Fiica de 21 de ani a decedat luni, la Spitalul Județean din Pitești la o saptamana dupa ce murise mama ei. Unchiul tinerei povestește ca medicii nu au testat familia deși mama era intubata la secția ATI a spitalului. Tanara ar fi fost testata la Pitești pe data de 20 iulie, abia dupa ce a…

- Cunoscuta actrița și scriitoare este o mama fericita care este insarcinata a doua oara tot cu o fetița. Laura Cosoi și soțul ei au avut parte de o petrecere aniversare, caci au sarbatorit-o pe Rita, fiica lor, care a facut doi anișori. Și din cauza noilor reglementari au facut un eveniment special cu…