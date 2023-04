Diagnostic Horea Vușcan: ANAF anunță proteste de 1 Aprilie “Asociația funcționarilor publici din cadrul ANAF, vine in sfarșit cu o propunere legislativa in favoarea contribuabilului. Aceștia susțin ca, in cazul in care Statul acorda o amenda nejustificata, acesta trebuie sa plateasca dobanzi și penalitați, exact ca și cetațeanul.” In anii ce au urmat Revoluției din 1989, incet-incet, romanilor li s-a luat, de catre autoritațile statului, chiar și ceea ce nu au avut. Sunt voci stinse, oameni amarați care spun : ”aștia ne-au luat tot!”. Un lucru insa, ramane cert: romanul intotdeauna va gasi o cale sa faca haz de necaz. Și, da, iata un alt exemplu concret,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Eu nu vreau USL. Eu nu imi doresc USL, nu am spus niciodata ca imi doresc USL. USL s-a facut impotriva cuiva, domnule. Domnul Basescu si-a castigat calitatea de dusman. Eu nu am dusmani, am adversari politici. Eu nu fac aliante ca sa ma dusmanesc cu cineva sau impotriva cuiva. Eu va spun in ceea ce…

- Militarul, Marian Pascu, in varsta de 43 de ani a fost gasit fara suflare in cursul zilei de ieri la baza militara NATO de la Mihail Kogalniceanu din Constanța. Militarul a lasat in urma o soție indurerata și un copil in varsta de numai 12 ani. Militarul , Marian Pascu in varsta de 43 de ani a fost…

- Sfarșit tragic pentru vedeta serialulul „Ma numesc Zulleyah”, Emel Atici, care a murit, alaturi de fiica sa, la cutremurul devastator din Turcia. Actrița și fiica ei Puryan Aici s-au stins din viața in urma cutremurului care a zguduit Turcia și Siria, pe 7 februarie. In urma cu puțin timp, casa de producție…

- Beneficiarii cardului de energie au la dispoziție doua modalitați pentru a putea sa plateasca factura de incalzire de la bloc: fie merg la Oficiul Postal cu trei documente – actul de identitate, cardul de energie si certificatul de validare a datoriei, fie apeleaza la postas, care poate sa intocmeasca…

- Proteste spontane timp de trei zile au avut loc la santierul naval Damen din Mangalia, in plin proces de negociere a noului contract colectiv de munca, anunta Blocul National Sindical.Salariatii anunta ca vor veni zi de zi la proteste si vin deja in numar semnificativ, in fata birourilor conducerii…

- Sfarșit tragic pentru un batran din Timiș, care a fost impușcat accidental, de nepotul sau, cu o arma de vanatoare. Incidentul a avut loc da data 5 ianuarie. La acel moment, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Jdioara din județul Timiș, un barbat a fost…