- In cursul nopții de miercuri spre joi, emblematica morișca de vant ce decora celebrul cabaret parizian Moulin Rouge, situat in renumitul cartier Pigalle, a suferit un incident neașteptat, informeaza BFM Paris Ile-de-France.

- Panzele moriștii de vant de pe Moulin Rouge, cel mai faimos club de cabaret din Paris, au cazut la pamant in timpul nopții de miercuri spre joi, a declarat un purtator de cuvant al localului.

- Un șofer roman tocmai a fost condamnat la inchisoare si la plata unei amenzi vamale de peste… 4 milioane de euro, dupa ce autoritațile franceze l-au prins transportand o cantitate uriașa de canabis, bine ascunsa intr-o incarcatura de rumeguș. Incidentul, care a avut loc in Arlay, Franța, i-a surprins…

- Agricultorii francezi, susținuți de mai mulți politicieni, cred ca spaniolii nu respecta standardele pentru producția de roșii bio, ba mai mult, spun ca roșiile cu pricina nu pot fi mancate. O acuzație care a starnit consternare peste granița, scriu site-urile BFMTV, TF1 și Politico.„Ați gustat așa-zisele…