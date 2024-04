Stiri pe aceeasi tema

- Fatada cabaretului parizian a fost avariata de caderea celor patru palete. De asemenea, literele "MOU" s-au desprins si au cazut pe strada.Acoperite cu o prelata verde, paletele rupte de la cabaretul Moulin Rouge erau inca pe jos, joi dimineata.Nu au fost raportate persoane ranite in urma acestui incident,…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a prezentat duminica un bilant actualizat al verificarilor efectuate asupra tuturor agentilor de securitate si functionarilor publici implicati in organizarea Jocurilor Olimpice din aceasta vara. Darmanin a precizat ca 800 de persoane au fost respinse pina…