- „Acest stat trebuie recladit din temelii. Mai intai trebuie sa-l curațam de hoție și nepasare, trebuie sa ne asiguram ca funcția publica este rezervata oamenilor cinstiți și competenți. Apoi trebuie sa-l finanțam judicios și sustenabil”, declara Dan Barna. Revizuirea Constituției trebuie…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, sustine ca actuala Constitutie trebuie schimbata, astfel ca, in situatii de criza, presedintele sa poata demite Guvernul sau sa dizolve Parlamentul.

- Schimbarea orei de vara și trecerea la ora de iarna au fost dezbatute intens in ultima perioada. Iata cand trecem la ora de iarna 2019 și de cand ar urma sa se renunțe la schimbarea orei. Trecerea la ora de iarna 2019 se face in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact, duminica, pe 27 octombrie…

- Papa Francisc a deschis duminica un controversat summit de trei saptamâni unde se va pune problema permiterii barbaților casatoriți sa devina preoți. Ar fi pentru prima oara în secole întregi când s-ar permite o încalcare a unei astfel de tradiții, scrie CNN.Chiar daca…

- Earth Alliance, o initiativa de mediu sustinuta de actorul american Leonardo DiCaprio, s-a angajat sa doneze 5 milioane de dolari pentru conservarea padurilor din Amazonia, in urma situatiei alarmante declansate de propagarea incendiilor in aceasta regiune a lumii, informeaza variety.com. Dupa lansarea…

- Șoferii care efectueaza transport ilegal de persoane pot fi lasați mult mai ușor fara mașini, e drept pentru un interval limitat de timp, in urma modificarilor aduse Legii 38/2008, privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitați mobile de transport ...

- Un proiect de lege pentru modificarea Legii cu privire la sistemul public de pensii a fost votat astazi, in prima lectura, de Parlament, in cadrul ședinței extraordinare. Inițiativa a fost inaintata de președintele țarii și a fost prezentata in fața deputaților de consilierul prezidențial Ion Chicu.