- Politistii bucuresteni efectueaza luni sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei. ”In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Polițiștii DGPMB au facut, luni dimineața, percheziții in București, Ilfov și Neamț, intr-un dosar de evaziune fiscala, anchetatorii avand suspiciuni ca administratorii unor „firme fantoma” au inregistrat achiziții fictive in valoare de 1,9 milioane de lei, anunța Directia de Politie a Capitalei.Conform…

- Zeci de percheziții se desfașoara, marți, in București și alte șapte județe, la persoane banuite ca au luat credite cu acte false și au depus declarații fiscale false pentru ca cei care se imprumutau sa figureze ca angajați ai unor firme. Potrivit Poliției Capitalei, prejudiciul este de 3,2 mil.lei.…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 44 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Teleorman, Ialomita, Calarasi,…

- Zeci de percheziții se desfașoara, marți, in București și alte șapte județe, la persoane banuite ca au luat credite cu acte false și au depus declarații fiscale false pentru ca cei care se imprumutau sa figureze ca angajați ai unor firme. Potrivit Poliției Capitalei, prejudiciul este de 3,2 mil.lei,…