Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Imanuel Liviu C., de 42 de ani, care si-a pus capat zilelor joi, 10 decembrie, nu a lasat un bilet prin care sa isi justifice gestul insa apropiatii cred ca ar putea fi vorba de problemele pe care le avea in familie.

- Dincolo de procesul de divort, care presupune si impartirea bunurilor familiei, in familia preotului mai exista un conflict deschis care l-a afectat pe acesta, in ultimele luni. Este vorba de o disputa violenta intre mama slujitorului Domnului si sotia acestuia, care a ajuns inclusiv in instanta. In…

- Mascații au intrat ieri peste un barbat din Iași care a fost condamnat pe viața. De loc din Raducaneni, barbatul a intrat in vizorul autoritaților dupa ce ar fi comis cateva „gainarii”. Ieri a fost vizitat de autoritați. Ioan Chifan a comis crima in anii ’90, fiind ajutat de doi aghiotanți Ioan Chifan,…

- Un ordin dat de un judecator din Spania a fost pus in aplicare la Iași, unde un barbat a fost arestat, scrie Vremea Noua, pentru ca i-a trimis soției lui, rezidenta in Peninsula Iberica, mesaje pe WhatsApp.Barbatul, care e din Vaslui, a fost reținut la Iași, in baza unui mandat european emis de Tribunalul…

- Actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viața la varsta de 87 de ani, in noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2020. Actrița era internata de cateva zile la secția de terapie intensiva a Clinicii de Gastroenterologie și Hepatologie a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iași din cauza unei hemoragii…

- Daniel Buzdugan și soția lui sunt casatoriți de 17 ani și au impreuna doi copii. Realizatorul radio a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care dezvaluie cum a cunoscut-o pe Monica și ce fel de relație au.„Am cunoscut-o la inceputul meu in radio. Faceam interviuri pe strada, i-am luat numarul…

- „Moldova traieste in aceste zile una dintre cele mai triste perioade din istoria sa. La durerea provocata de faptul ca multi semeni de-ai nostri sunt atinsi de noua epidemie se mai adauga si decizia autoritatilor de a interzice celor care nu au domiciliul in Iasi sa patrunda in spatiul Mitropoliei,…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la Iasi PSD si PNL au "tradat" increderea cetatenilor, sustinand ca "PNL a luat primari pesedisti cu traista" iar Alianta trebuie sa faca o bresa pentru a obtine cat mai multe primarii. "In acesti ultimi…