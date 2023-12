Lumea divertismentului este in doliu dupa moartea brusca și tragica a indragitului actor din „Friends” Matthew Perry. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat și dezvaluit cauza morții lui Perry, aceasta datorandu-se „efectelor acute ale ketaminelor”, dupa cum se detaliaza in raportul toxicologic publicat recent. Modul in care s-a produs moartea a fost […] The post Dezvaluirea dispariției tragice a lui Matthew Perry: Cauza decesului este legata de „efectele acute ale ketaminei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .